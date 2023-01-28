  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريمس يتعادل مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل بالدوري

الإثنين 30 يناير 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريمس يتعادل مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل بالدوري



وكالات / سما /

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع منافسه ريمس بهدفٍ لمثله ضمن فعاليات مسابقة الدوري الفرنسي لهذا الأسبوع.

واستضاف باريس سان جيرمان فريق ريمس على ملعب “حديقة الأمراء” بباريس، وكاد باريس أن يخرج بنقاط المباراة الثلاث ولكن الضيوف كان لهم رأى آخر في اللحظات الأخيرة.

وتمكن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 55 من عمر اللقاء ليقود فريقه لفوزٍ شاق على حساب ريمس.

ولعب فريق باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد تعرض الإيطالي ماركو فيراتي لطرد مباشر.

وحاول فريق ريمس استغلال النقص العددي لفريق باريس سان جيرمان، وقبل انتهاء المباراة بثوانٍ قليلة تمكن ريمس من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع بالوجن لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 48 بصدارة الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن لينس صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ريمس عند النقطة 26 بالمركز الحادي عشر.

#باريس سان جيرمان #الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة اليوم

باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا

بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

فيديو: مشاهد جديدة لعملية الشهيد خيري علقم في القدس

صدامات داخل حكومة نتنياهو بسبب غزة

نتنياهو يهدد : سنتخذ مزيدًا من الإجراءات بحق الفلسطينيين وهي كالتالي ..

هجوم إسرائيلي عنيف على السلطة الفلسطينية واتهامات بـ”النازية والإرهاب”.. ماذا تريد إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

وزراء إسرائيليون يطالبون باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني وهكذا رد نتنياهو عليهم ..

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس قرب الحرم الإبراهيمي

سموتريتش: سننقل ممتلكات منازل منفذي العمليات لعوائل القتلى الإسرائيليين

sy11f7gvhi-0-0-850-479-0-large-1675025536-jpg-1675025536.wm

يديعوت: الحكومة الإسرائيلية تنتظر مغادرة بلينكن لتعزيز الاستيطان في القدس والضفة

photo_2023-01-28_19-23-27

باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم