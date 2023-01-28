ريمس يتعادل مع باريس سان جيرمان في الوقت القاتل بالدوري

وكالات / سما /

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع منافسه ريمس بهدفٍ لمثله ضمن فعاليات مسابقة الدوري الفرنسي لهذا الأسبوع.

واستضاف باريس سان جيرمان فريق ريمس على ملعب “حديقة الأمراء” بباريس، وكاد باريس أن يخرج بنقاط المباراة الثلاث ولكن الضيوف كان لهم رأى آخر في اللحظات الأخيرة.

وتمكن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 55 من عمر اللقاء ليقود فريقه لفوزٍ شاق على حساب ريمس.

ولعب فريق باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 بعد تعرض الإيطالي ماركو فيراتي لطرد مباشر.

وحاول فريق ريمس استغلال النقص العددي لفريق باريس سان جيرمان، وقبل انتهاء المباراة بثوانٍ قليلة تمكن ريمس من تسجيل هدف التعادل بالدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع بالوجن لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 48 بصدارة الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن لينس صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد ريمس عند النقطة 26 بالمركز الحادي عشر.