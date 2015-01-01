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مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني شرق بيت لحم

الإثنين 30 يناير 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الإثنين، بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن مستوطنين مسلحين برفقة جرافتين اقتحموا منطقة "برية تقوع" شرق البلدة، وشرعوا بشق طريق استيطاني، في أرض تعود ملكيتها لعائلة حميد التي تمتلك أوراقا ثبوتية من ملكية وطابو.

وأضاف أن أصحاب الأرض حاولوا التصدي للمستوطنين ومنعهم من شق الطريق، إلا أن المستوطنين أطلقوا النار اتجاههم وحاولوا دعسهم بالجرافة.

وأشار إلى أن شق الطريق يهدف إلى الاستيلاء على مئات الدونمات لصالح توسعة البؤرة الاستيطاني "تقوع D"، الجاثمة على أراضي المواطنين.

#مستوطنون #بيت لحم #بلدة تقوع

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