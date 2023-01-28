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فتوح: اعتداء المستوطنين على مقر بطريركية الأرمن عنصري واستفزازي

الإثنين 30 يناير 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن اعتداء المستوطنين على مقر بطريركية الأرمن في القدس، واعتلاء أسوار البطريركية لإزالة علمها، عنصري واستفزازي.

وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، ان هذا الاعتداء يأتي ضمن منهج احتلالي عنصري مخطط له، يهدف لطمس معالم المدينة الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأماكن المقدسة تتكرر بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة، ما يعكس حجم الكره والحقد والتحريض بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات اليومية والمتكررة، وضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق شعبنا.

كما طالب بضرورة توفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان، في ظل تزايد وتيرة التصعيد بشكل كبير.

#روحي فتوح #المستوطنين

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