فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "يديعوت احرونوت":
- قصف إسرائيلي لقافلة مركبات على الحدود العراقية
- رونين برجمان يكتب: بنك الأهداف في قلب إيران
- بلينكن يصل إسرائيل ويبحث إقامة جبهة ضد إيران وتعميق علاقات إسرائيل بالمنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية
- حملة إغلاق البيوت: إغلاق منزلي منفذي العمليتين في القدس
- المستشارة القانونية للحكومة تعارض الإصلاحات القضائية
- المستشار القانوني للكنيست: الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ فقط في الكنيست القادمة
- رفع سعر البنزين 33 أغورة
- حملة تجنيد لحرس الحدود بسبب النقص الكبير بعدد المنتسبين
* "معاريف":
- خسارة البنوك في البورصة وصلت أمس إلى 6.5 مليار شيقل
- مدير بنك العمال إلى لندن ونيويورك لتهدئة المستثمرين
- الضربة في إيران إسرائيلية
- اعتقالات في القدس الشرقية
- إغلاق منزلي منفذي العمليتين في القدس بهدف هدمهما
- تمديد اعتقال والدة منفذ عملية "النبي يعقوب"
* "هآرتس":
- قرارات الحكومة إغلاق البيوت كأي عقاب جماعي لن تفيد في منع العمليات
- الحكومة لا تملك حلا جديا لمواجهة التسريع بالعمليات
- افتتاحية الصحيفة: اتركوا الأبرياء ولا للعقاب الجماعي كما قرر الكابينيت
- مايا روزنفلد تكتب: مقاومة الاحتلال يجب أن تكون جزءا من الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية