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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 30 يناير 2023 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- قصف إسرائيلي لقافلة مركبات على الحدود العراقية  

- رونين برجمان يكتب: بنك الأهداف في قلب إيران  

- بلينكن يصل إسرائيل ويبحث إقامة جبهة ضد إيران وتعميق علاقات إسرائيل بالمنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية  

- حملة إغلاق البيوت: إغلاق منزلي منفذي العمليتين في القدس

- المستشارة القانونية للحكومة تعارض الإصلاحات القضائية  

- المستشار القانوني للكنيست: الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ فقط في الكنيست القادمة  

- رفع سعر البنزين 33 أغورة  

- حملة تجنيد لحرس الحدود بسبب النقص الكبير بعدد المنتسبين  

* "معاريف":

- خسارة البنوك في البورصة وصلت أمس إلى 6.5 مليار شيقل  

- مدير بنك العمال إلى لندن ونيويورك لتهدئة المستثمرين  

- الضربة في إيران إسرائيلية  

- اعتقالات في القدس الشرقية  

- إغلاق منزلي منفذي العمليتين في القدس بهدف هدمهما  

- تمديد اعتقال والدة منفذ عملية "النبي يعقوب"

* "هآرتس":

- قرارات الحكومة إغلاق البيوت كأي عقاب جماعي لن تفيد في منع العمليات

- الحكومة لا تملك حلا جديا لمواجهة التسريع بالعمليات  

- افتتاحية الصحيفة: اتركوا الأبرياء ولا للعقاب الجماعي كما قرر الكابينيت  

- مايا روزنفلد تكتب: مقاومة الاحتلال يجب أن تكون جزءا من الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية  

#الصحف الإسرائيلية

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