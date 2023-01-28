رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "يديعوت احرونوت":

- قصف إسرائيلي لقافلة مركبات على الحدود العراقية

- رونين برجمان يكتب: بنك الأهداف في قلب إيران

- بلينكن يصل إسرائيل ويبحث إقامة جبهة ضد إيران وتعميق علاقات إسرائيل بالمنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية

- حملة إغلاق البيوت: إغلاق منزلي منفذي العمليتين في القدس

- المستشارة القانونية للحكومة تعارض الإصلاحات القضائية

- المستشار القانوني للكنيست: الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ فقط في الكنيست القادمة

- رفع سعر البنزين 33 أغورة

- حملة تجنيد لحرس الحدود بسبب النقص الكبير بعدد المنتسبين

* "معاريف":

- خسارة البنوك في البورصة وصلت أمس إلى 6.5 مليار شيقل

- مدير بنك العمال إلى لندن ونيويورك لتهدئة المستثمرين

- الضربة في إيران إسرائيلية

- اعتقالات في القدس الشرقية

- إغلاق منزلي منفذي العمليتين في القدس بهدف هدمهما

- تمديد اعتقال والدة منفذ عملية "النبي يعقوب"

* "هآرتس":

- قرارات الحكومة إغلاق البيوت كأي عقاب جماعي لن تفيد في منع العمليات

- الحكومة لا تملك حلا جديا لمواجهة التسريع بالعمليات

- افتتاحية الصحيفة: اتركوا الأبرياء ولا للعقاب الجماعي كما قرر الكابينيت

- مايا روزنفلد تكتب: مقاومة الاحتلال يجب أن تكون جزءا من الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية