شركة الكهرباء توجه تحذيرات للمواطنين في ضوء المنخفض الجوي القادم

غزة/ سما /

دعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة المواطنين، اليوم الاثنين، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

واكدت الشركة في بيان صحفي، بأن وقوع المنطقة تحت تأثير الجبهات الهوائية العميقة وظروف الطقس المتقلبة يصاحبها ارتفاع في الطلب على الكهرباء وبالتالي فإن مساهمة الجميع في ترشيد استهلاك الطاقة وخاصة خلال المنخفضات الجوية سيمكن الشركة من المحافظة على استقرار التيار الكهربائي وسيحد من نسبة العجز.

ودعت المواطنين للمساهمة الفاعلة في جهود الإدارة المثلى والحكيمة لكميات الكهرباء الواصلة إليهم، عبر مراعاة النصائح الآتية في ظل المنخفضات الجوية:

أولاً: ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل ومعالجة أي خلل أو مشاكل كهربائية من خلال كهربائي متخصص.

ثانياً: إغلاق أي فتحات أو شقوق في جدران أو سطح المنزل لمنع أي تسرب محتمل لمياه الامطار ووصولها لشبكة الكهرباء المنزلية، وكذلك لمنع تسرب التدفئة لخارج المنزل.

ثالثاً: تثبيت المواد التي قد تتطاير من فوق سطح المنزل بفعل الرياح وخاصة المواد الحديدية مثل " ألواح الزينقو" أو "ألواح الطاقة الشمسية" والتي قد تتسبب في تعطل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار أو لا قدر الله خطر التسبب في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة.

رابعاً: الحرص على توعية الأطفال بمخاطر الكهرباء خارج وداخل المنزل وتحذيرهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو الإنارة الحديدية أو الأسلاك المتقطعة وعدم ملامستها مطلقا حفاظا على حياتهم.

خامسا: الحرص على عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية بشكل متزامن وإنما تشغيلها بشكل متتابع لان تشغيلها مجتمعة يرفع من نسبة الأحمال وقد يؤدي لمشاكل في شبكة المنزل الداخلية أو الشبكة الخارجية في الأحياء وخاصة خلال المنخفضات الجوية.

سادسا: تفقد رصيد شحن عدادات الكهرباء والحرص على وجود رصيد كافي خلال فترة المنخفضات الجوية وظروف الطوارئ.

سابعاً: ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو حوادث أو مخالفات أو أعطال طارئة في الشبكة على الرقم (133) أو من خلال تطبيق "كهرباء غزة "وعدم التهاون أو التردد في ذلك، لأن الإبلاغ السريع والفوري قد يكون هو السبب الرئيسي في إنقاذ حياة أي إنسان أو منع حدوث أي كارثة لا قدر الله.

وأعربت لكم شركة توزيع الكهرباء، عن أمنيتها بالسلامة التامة وتدعو للمساهمة الفاعلة في التوعية بمخاطر الكهرباء وضرورة تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لننعم جميعا بشتاء دافئ وآمن.