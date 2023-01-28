واشنطن: الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مصنعا عسكريا قرب أصفهان نفذه الموساد

وكالات / سما/

قالت مصادر في الاستخبارات الأميركية، ليلة الأحد – الإثنين الفائتة، إن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مصنعا عسكريا، قرب مدينة أصفهان بوسط إيران، الليلة قبل الماضية، نفذه الموساد، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، غادر اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل الساعة العاشرة بقليل من مساء أول من أمس السبت، وعندما صدرت التقارير عن الهجوم في أصفهان، ولم يعد إلى الاجتماع بعد ذلك.

وبحسب المصادر الأميركية ذاتها فإن غاية المنشأة العسكرية التي هوجمت "ليست واضحة في هذه المرحلة"، كما أن الضرر الذي تسبب به الهجوم ليس واضحا.

واعتبرت المصادر الأميركية أن هذا الهجوم يأتي إثر "تخوفات إسرائيل على أمنها"، وليس بسبب احتمال تصدير صواريخ إلى روسيا.

وأثار تزويد إيران أسلحة وخاصة طائرات مسيرة لروسيا غضبا أميركيا. وكان محللون إسرائيليون قد أشاروا مؤخرا إلى أن بإمكان إسرائيل شن هجمات تستهدف نقل أسلحة من إيران إلى روسيا، وذلك استنادا إلى "الخبرة الإسرائيلية" في استهداف قوافل إيرانية لنقل أسلحة في سورية.

وتأتي مهاجمة المنشأة الإيرانية قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل التي يصلها اليوم، وبعد أيام قليلة من زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA )، وليام بيرنز، لإسرائيل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مصنعا عسكريا، قرب أصفهان نفذته إسرائيل. وأعلنت طهران أن دفاعاتها الجوية تصدت للهجوم الذي لم يتسبّب بوقوع إصابات وإنّما أحدث فقط "أضرارًا طفيفة في سقف" أحد المباني.

وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني بأن الهجوم نفذته عدة طائرات مسيرة، واستهدف أربعة مواقع مختلفة في المنشأة في أصفهان، ونقل عن مصدر مطلع على تفاصيل الهجوم، دون ذكر هويته، قوله إن "جميع الضربات حققت أهدافها".

ويعتبر هذا الهجوم الأول الذي تنفذه إسرائيل في إيران منذ بدء ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي من شأنه أن يدل على أن الأخير تبنى إستراتيجية سلفيْه، نفتالي بينيت ويائير لبيد، اللذان وسّعا الهجمات الإسرائيلية داخل إيران، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم.

وفي حزيران/يونيو العام 2021، انفجرت طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد-كروبتر" الانتحارية على أحد منشآت صنع أجهزة طرد مركزية في كراج، قرب طهران.

وقبل سنة تقريبا، انفجرت ست مسيرات من هذا الطراز في مدينة كرمنشاه، التي تتواجد فيها منشأة التخزين الأساسية للمسيرات العسكرية الإيرانية.

وفي أيار/مايو الماضي، استهدفت المسيرات الإسرائيلية منشأة حساسة إيرانية، قالت إسرائيل إن إيران تطور فيها تكنولوجيات لصالح صواريخ ونووي ومسيرات.