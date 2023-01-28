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الاحتلال يهدم منشأة وسورا استناديا ويجرف أرضا في القدس

الإثنين 30 يناير 2023 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشأة تجارية وسورا استناديا وجرفت أرضا في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن آليات الاحتلال هدمت سورا ومنشأة تجارية وجرفت أرضا للمقدسي أكرم شقيرات في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن آليات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت سورا استناديا يعود للمواطن كريم أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وهدمت قوات الاحتلال يوم أمس منزلا مشيد منذ 15 عاما في جبل المكبر، يعود للمقدسي راتب مطر، ويقطنه هو و7 أشخاص من عائلته وعائلة شقيقه الأسير حسام مطر.

يذكر أن قوات الجيش بدأت منذ يوم أمس بتنفيذ مخطط لهدم 14 منزلا بمدينة القدس، تنفيذا لسلسلة من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت".

#الاحتلال #القدس #هدم #بلدة جبل المكبر

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