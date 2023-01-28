رام الله / سما /

تصدر خبر استشهاد مواطنين من نابلس وجنين برصاص قوات الاحتلال، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس".

وأبرزت الصحف الثلاث أيضا تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستعمل مع الأشقاء في العالم الإسلامي والدول المناصرة للحق والحرية في العالم على تكريس عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل مدير جهاز المخابرات العامة الأميركية

- شهيدان من نابلس ومخيم جنين.. والاحتلال ومستوطنوه يصعدون اعتداءاتهم الفاشية

- تواصل اجتماعات القيادة برئاسة الرئيس

- الرئيس الجزائري: سنعمل على تكريس عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

- عساف في كلمة نيابة عن الرئيس: أنتم جنود الوطن للحفاظ على الرواية الفلسطينية لمواجهة الرواية الصهيونية

- سدر: شركة "أبل" تستعد لتوفير ميزة التجوال ثلاثي الأبعاد في فلسطين

- البدء بإجراء عمليات القسطرة القلبية في مستشفى الخليل الحكومي

- "تويتر" تحظر حساب عضو الكنيست كوهين لدعوته لقتل الفلسطينيين

- رحيل المناضل الوطني والكاتب جهاد صالح

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل مدير جهاز المخابرات العامة الأميركية

- نابلس: إصابة شابين واحراق مركبتين جراء اعتداء المستوطنين على بلدة جالود

- مخيم جنين: استشهاد شاب جريح يـرفـع عـدد شـهـداء الـمـجـزرة إلـى 10

- القـدس: هدم منزل وإغلاق بيت علقم ْونشر سريتين عسكريتين في المنطقة

- المستوطنون ينفذون عشرات الاعتداءات مستهدفين المواطنين والمركبات والأشجار

- نتنياهو يؤكد عزم حكومته تعزيز الاستيطان وإجراءات تستهدف عائلات منفذي العمليات

- الحركة الأسيرة تلوح بتصعيد وشيك للتصدي لقمع إدارة السجون المستمر

- لافروف يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تجنب إي تدهور جديد

- بلينكن في القاهرة بمستهل جولة شرق أوسطية

- مصادر أميركية: إسرائيل نفذت هجوما بطائرة مسيرة على موقع عسكري إيراني

* "القدس":

- شهيدان في نابلس وجنين

- الرئيس يستقبل مدير جهاز المخابرات العامة الأميركية

- الرئيس الجزائري: سنعمل على تكريس عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

- نتنياهو يصدر تعليمات باتخاذ إجراءات عقابية بحق عائلات منفذي العمليات ومؤيديها

- إصابات وهدم ومستوطنون يحرقون منزلا ومركبات

- بلينكن يبحث في القاهرة خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

- اتحاد الموظفين يعلن الاضراب الشامل في مؤسسات "الأونروا" بقطاع غزة اليوم

- أكثر من 100 مؤرخ: حكومة نتنياهو خطر على وجود اسرائيل