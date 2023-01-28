سموتريتش: سننقل ممتلكات منازل منفذي العمليات لعوائل القتلى الإسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

قال المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، والوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، أنه سيعمل على نقل الممتلكات الخاصة بمنازل منفذي العمليات التي سيتم إغلاقها وهدمها لاحقًا، إلى عوائل القتلى الإسرائيليين.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن سموتريتش دعا الليلة الماضية، إلى ترحيل عائلة منفذ عملية حي سلوان، إلى قطاع غزة، ومصادرة ممتلكاتهم من أجل نقلها إلى عوائل قتلى الهجمات.

وقال سموتريتش: "في حال تم ترحيل عائلة الإرهابي بالكامل إلى غزة بعد سحب بطاقة الهوية والحقوق الاجتماعية منهم، فسيتم تدمي منزلهم، ومصادرة ممتلكاتهم ونقلها إلى عائلات ضحايا الهجمات". وفق تعبيره.

وأضاف: "لن يفخر أحد بالإرهابي بما فعله بعائلته .. هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه بعون الله وسنعمل عليه في أسرع وقت ممكن".