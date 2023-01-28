هارتس : بلينكن يصل اليوم إلى تل أبيب ويلتقي نتنياهو وغدًا الرئيس عباس

القدس المحتلة / سما /

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، إلى تل أبيب، في أول زيارة له منذ تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وفي ظل التوتر الأمني القائم.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن بلينكن سيلتقي مع نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ونظيره إيلي كوهين.

ومن المقرر أن يزور يوم غد الثلاثاء، الضفة الغربية، للقاء الرئيس محمود عباس.

ووفقًا للصحيفة، فإن بلينكن سيبحث العديد من القضايا السياسية، منها الملف النووي الإيراني والمباحثات المتعلقة بالاتفاق مع طهران، ومحاولات نتنياهو للترويج لاتفاق تطبيع مع السعودية، وتعزيز العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على خلفية الأزمة العميقة والأحداث والتوترات الأمنية.

ونقلت عن مصادر مطلعة، قولها إن بلينكن سيثير قضية "الإصلاحات القضائية" والتي تعتبرها إدارة جو بايدن بأنها تهدف لإضعاف "نظام القضاء".

وبحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية تريد "إعادة تنشيط" العلاقة مع حكومة نتنياهو وتعزيز التعاون معها رغم الخلافات في الرؤى والعلاقة بينه وبينه بايدن التي عرفت بعد المطبات على مر السنين.