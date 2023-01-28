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منخفض جوي يؤثر على البلاد غدا

الإثنين 30 يناير 2023 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي يؤثر على البلاد غدا



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع في ساعات الظهيرة والمساء سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية نهارا وتشتد في ساعات المساء لتصل الى المناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي مع بقاء الجو بارداُ الى شديد البرودة، وتسقط امطار متفرقة بين الحين و الاخر خاصة على المناطق الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء ويتوقع استقرار الاجواء خلال ساعات الليل والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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