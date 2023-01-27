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مصرع شاب وإصابة آخر بحادث طرق قرب تل السبع

الإثنين 30 يناير 2023 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب وإصابة آخر بحادث طرق قرب تل السبع



النقب/سما/

لقي الشاب آدم أبو عصا مصرعه (31 عاما)، وأُصيب آخر بجراح، إثر حادث طرق وقع بالقرب من بلدة تل السبع في النقب، مساء اليوم الأحد.

واصطدمت المركبة التي كانت تقلّ شابين، بعامود في شارع رقم 4060، لسبب غير معلوم حتى الآن؛ ما أدى إلى إصابتهما بجراح، أسفرت عن وفاة أحدهما بعد وقوع الحادث بوقت وجيز.

وتوفي الشاب أبو عصا، وهو الذي كان يجلس بجوار السائق الذي يبلغ من العمر 29، والذي أُصيب بجراح متوسطة الخطورة.


وذكر الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، أن إقرار الوفاة تمّ، بعد أن باءت محاولات إنقاذ الشاب بالفشل، وذلك عقب "عمليات إنقاذ مطوّلة" جرت في المكان.

وقال الطاقم إن الشاب المتوفى تعرّض لإصابات عديدة في كافة أنحاء جسده، وبضمنها منطقة الرأس، لافتا إلى أنه كان فاقدا للوعي.


كما أشار إلى أنه تم نقل المصاب إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

#الشاب آدم أبو عصا #النقب #حادث سير

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