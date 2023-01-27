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شرطة الاحتلال تعتقل شابا من الشيخ دنون بسبب "بوست"

الإثنين 30 يناير 2023 12:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل شابا من الشيخ دنون بسبب "بوست"



الداخل المحتل/سما/

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية شابا (25 عاما) من قرية الشيخ دنون في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بسبب بوست في شبكة التواصل الاجتماعي، بادعاء أنه "أعرب عن دعمه للإرهاب".

وزعمت الشرطة أن الشاب كتب منشورا يشتبه بأنه "أبدى دعمه للإرهاب". وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في مركز لها بمدينة نهريا.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم، أنها اعتقلت الشاب من الشيخ دنون، أمس، إثر نشره النص في شبكة التواصل الاجتماعي.

وحسب تطورات التحقيق ستقرر الشرطة إذا ما تتوجه بطلب تمديد اعتقال الشاب، اليوم، لمحكمة الصلح في الكرايوت أم لا.

وحذرت الشرطة من أنها تواصل العمل مع أجهزة الأمن، بشكل علني وسري، في مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، ضد "المحرضين والداعمين والممتثلين مع المخربين والتنظيمات الإرهابية".

#الشرطة الاسرائيلية

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