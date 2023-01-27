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تقديم التماس عاجل ضد إغلاق مبنى عائلة الشهيد خيري علقم

الإثنين 30 يناير 2023 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم التماس عاجل ضد إغلاق مبنى عائلة الشهيد خيري علقم



رام الله/سما/

 تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، ومن خلال محاميها الأستاذ خالد محاجنه، بالتماس عاجل ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لإقدامها على اغلاق وعرقلة وصول سكان بناية عائلة علقم، والتي تعيد احد شققها لعائلة الشهيد خيري علقم، حيث أن قوات الاحتلال قد استولت على البناية بشكل كامل وحولتها إلى ثكنه عسكرية منذ يوم الجمعة.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "إن  قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت فجر  اليوم الأحد، منزل عائلة الشهيد خيري علقم "21 عامًا" في حي رأس العمود بسلوان في مدينة القدس المحتلة".

وتابعت: "إن عملية الإغلاق تمت بعد قرار المستوى السياسي الإسرائيلي، حيث أقدمت قوات الاحتلال على إغلاقه  بأدوات حديدية محكمة ومنعت عائلة الشهيد من الدخول إليه".  

 يذكر أن الشهيد علقم قد نفذ مساء الجمعة الماضية عملية إطلاق نار في "القدس المحتلة" أدت لمقتل 7 مستوطنين وعدد من الإصابات.

#عائلة الشهيد خيري علقم

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