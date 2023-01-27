منخفضات جوية متلاحقة تضرب فلسطين خلال الأيام القادمة

غزة/سما/

تتاثر فلسطين خلال الفترة القادمة بأجواء شتوية طال إنتظارها وبعد غياب استمر لأكثر من شهر وخمسة أيام.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي: "الثلاثاء والأربعاء منخفضان جويان، كل منخفض جوي في يوم حتى الخميس، تشمل الأمطار خلالهما معظم المحافظات الفلسطينية الشمالية والوسطى والجنوبية "بما فيها جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة ".

وأضاف، "تسود كذلك أجواء باردة بشكل لافت وهبات قوية للرياح".



ومن جانبه، قال الراصد قصي الحلايقة، إن المنطقة تتأثر يوم الثلاثاء المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة رطبة، يتمركز فوق جزيرة قبرص.

وأوضح، "لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة بشكل لافت، وتهطل الأمطار في شمال ووسط البلاد، تنتشر ظهراً إلى الجنوب، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحياناً، وتهب رياح نشطة مع هبات قوية".



وعن يوم الأربعاء، أفاد الحلايقة، "يكون الجو بارداً جداً وغائماً جزئياً وعاصفاً، وتهطل الأمطار في شمال البلاد وتتوقف في بقية المناطق، ونتيجة تعمق المنخفض الجوي، تعبر البلاد بعد الظهر والمساء، جبهة هوائية باردة جديدة مصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز شرق قبرص".

وأضاف: "تنتشر الهطولات الى وسط وجنوب البلاد، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البَرَد أحياناً، وبهبات شديدة من الرياح تلامس حاجز 80 كم/ ساعة، وتكون ساعات الليل عاصفة ماطرة بإذن الله".

ووفقا للراصد الجوي داوود الطروة، تنخفض الحرارة غدا الاثنين، وتنشط الرياح، والفرصة مهيأة لتساقط امطار محلية على بعض المناطق بعد الظهر والليل.

ويؤثر منخفض جوي على المنطقة يوم الثلاثاء، وتنخفض الحرارة ل10 درجات في القدس، وتسقط امطار تدريجيا فوق كافة المناطق، وتهبط رياح شديدة احيانا تتجاوز بعض هباتها 90 كم في الساعة في بعض المناطق.



وفي يوم الأربعاء توقع الراصد الجوي، ان تضعف الامطار على معظم المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، لتتجدد لاحقا بعد الظهر والمساء على كافة المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بالبرد، كما تهب رياح شديدة تتجاوز 90 كم في الساعة في بعض المناطق.

وفي يوم الخميس تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من المطر، ويكون الطقس باردا في النهار، وشديد البرودة في الليل.