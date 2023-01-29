4 اصابات جراء اشتباكات بين جمهور نادي رفح و الشجاعية.. والأخير يصدر بيانا

غزة/سما/

أصيب نحو 4 مواطنين جراء اشتباكات وقعت بين مشجعي نادي الشجاعية و نادي رفح اليوم الأحد خلال مباراة ضمن الدوري الفلسطيني بين الشجاعية ورفع دوري الدرجة الممتازة.

و بحسب شهود عيان، فقد وصلت الشرطة والإسعافات لدوار النجمة لفض شجار حصل بين جمهور شباب رفح واتحاد الشجاعية، حيث تم نقل عدد كبير من الإصابات بعد اعتداء شرطة رفح على جماهير نادى الشجاعية.

وأصدر نادي اتحاد الشجاعية بياناً أعلن فيه عن تقديم استقالة جماعية لمجلس الإدارة للمرجعيات بعد الأحداث التي أعقبت مواجهة الشجاعية مع شباب رفح على ملعب رفح البلدي.

وأعلن الشجاعية عن حل رابطة المشحعبن، وتعليق النشاط الرياضي ودراسة امكانية الانسحاب من استكمال الدوري الممتاز.

وحمل الشجاعية اتحاد كرة القدم مسؤولية كل ما جرى متهماً لجنة الحكام بتغيير طاقم التحكيم ليلة المباراة.

بيان صادر عن نادي اتحاد الشجاعية حول ما جرى من اعتداء في ملعب رفح

بعد الاعتداء الذي تعرض له أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية وخاصة أمين سر النادي والجماهير وتكسير زجاج الباصات والسيارات خلال وبعد مباراة النادي مع شباب رفح والتي جرت عصر اليوم الأحد على ملعب رفح البلدي، فإن النادي يعلن ما يلي:

– حل رابطة جماهير نادي اتحاد الشجاعية.

– تعليق النشاط الرياضي في نادي اتحاد الشجاعية سيكون محل نقاش في أروقة النادي خلال الساعات القادمة بما فيها إمكانية الانسحاب من الدوري

– يحمل النادي اتحاد كرة القدم في قطاع غزة كامل المسؤولية حول ما جرى من اعتداء في ملعب رفح كونه الجهة المنظمة ويطالب الفريق جبريل الرجوب بصفته رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتسببين في ما جرى وخاصة التدخلات قبل المباراة من تغيير الحكم والهتافات المسيئة خلال المباراة وغيرها من التفاصيل التي سنعلن عنها لاحقا.

– يتمنى نادي اتحاد الشجاعية الشفاء العاجل لأمين سر النادي الأستاذ خالد ابو العطا وجماهير النادي التي تعرضت لهذا الاعتداء المشين.

– يعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية تقديم استقالته للمرجعيات الرياضية.

نادي اتحاد الشجاعية

29-1-2023