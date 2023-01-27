  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شرطة الاحتلال تتلقى 41 إنذارًا لتنفيذ عمليات جديدة

الأحد 29 يناير 2023 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تتلقى 41 إنذارًا لتنفيذ عمليات جديدة



القدس المحتلة/سما/

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الأحد، إن شرطة الاحتلال تلقت 41 إنذارًا حول نية شبان فلسطينيين تنفيذ عمليات في القدس ومحيطها، وداخل الخط الأخضر، منوهة أن شرطة الاحتلال حاليًا في حالة تأهب قصوى بعد عمليتي النبي يعقوب وسلوان.

وأضافت، أن جيش الاحتلال وضع جزءًا من قواته تحت إمرة الشرطة لنشر هذه القوات وفق ما تقرره الشرطة في مدينة القدس ومحيطها.

ونقلت الإذاعة عن قائدة شعبة العمليات في الشرطة أنه تم نشر قوات بزي الشرطة والزي المدني في كل التجمعات السكنية داخل الخط الأخضر، خاصة التجمعات السكنية لليهود "الحريديم"، بهدف إحباط أي عمليات ولضمان الاستجابة السريعة لأي عملية، ولتعزيز الشعور بالأمن الشخصي.

وفي اجتماعه مساء أمس السبت، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" أن الأولوية الآن لمنع التصعيد وتهدئة المنطقة وعدم الدخول في انتفاضة ثالثة، ومن أجل ذلك قرر تكثيف انتشار القوات في الميدان، وخلق الردع، ومنع الاحتكاك، ونشر قوات معززة إضافية في خط التماس.

#اسرائيل #الشرطة الاسرائيلة

الأكثر قراءة اليوم

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

فيديو: مشاهد جديدة لعملية الشهيد خيري علقم في القدس

نتنياهو يهدد : سنتخذ مزيدًا من الإجراءات بحق الفلسطينيين وهي كالتالي ..

ارتفاع في سعر صرف الدولار

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

هجوم إسرائيلي عنيف على السلطة الفلسطينية واتهامات بـ”النازية والإرهاب”.. ماذا تريد إسرائيل؟

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

الأخبار الرئيسية

المقاومة تهدد "إسرائيل": أي عدوان كبير على غرار مجزرة جنين لن يمر من دون رد

photo_2023-01-27_21-28-24

في ظل التصعيد بالأراضي الفلسطينية.. معاريف: هذا هو التحدي الأكبر لنتنياهو

صدامات داخل حكومة نتنياهو بسبب غزة

انتقاد إسرائيلي لسياسة إغلاق منازل منفذي العمليات: مثل إعطاء "كأس شاي لشخص ميت"

بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم