شرطة الاحتلال تتلقى 41 إنذارًا لتنفيذ عمليات جديدة

القدس المحتلة/سما/

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الأحد، إن شرطة الاحتلال تلقت 41 إنذارًا حول نية شبان فلسطينيين تنفيذ عمليات في القدس ومحيطها، وداخل الخط الأخضر، منوهة أن شرطة الاحتلال حاليًا في حالة تأهب قصوى بعد عمليتي النبي يعقوب وسلوان.

وأضافت، أن جيش الاحتلال وضع جزءًا من قواته تحت إمرة الشرطة لنشر هذه القوات وفق ما تقرره الشرطة في مدينة القدس ومحيطها.

ونقلت الإذاعة عن قائدة شعبة العمليات في الشرطة أنه تم نشر قوات بزي الشرطة والزي المدني في كل التجمعات السكنية داخل الخط الأخضر، خاصة التجمعات السكنية لليهود "الحريديم"، بهدف إحباط أي عمليات ولضمان الاستجابة السريعة لأي عملية، ولتعزيز الشعور بالأمن الشخصي.

وفي اجتماعه مساء أمس السبت، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" أن الأولوية الآن لمنع التصعيد وتهدئة المنطقة وعدم الدخول في انتفاضة ثالثة، ومن أجل ذلك قرر تكثيف انتشار القوات في الميدان، وخلق الردع، ومنع الاحتكاك، ونشر قوات معززة إضافية في خط التماس.