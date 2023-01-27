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اشتية يطلع المبعوث السويسري على آخر المستجدات

الأحد 29 يناير 2023 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطلع المبعوث السويسري على آخر المستجدات



رام الله/سما/

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وولفغانغ أماديوس برولهارت، بحضور ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين.

واطلع اشتية المبعوث السويسري على آخر التطورات والمستجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الأحادية الإسرائيلية التصعيدية، وعدم التزام اسرائيل واحترامها للاتفاقيات الموقعة معها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية ملء الفراغ السياسي من خلال إعادة إحياء مبادرة السلام العربية، ضمن إطار القانون والشرعية الدولية.

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#محمد اشتيه

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