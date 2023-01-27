حماس تعقب على هدم الاحتلال لمنازل المواطنين في القدس

غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، إن جرائم وقرارات حكومة الاحتلال الفاشية بهدم البيوت في القدس المحتلة لن تمنحه شرعية ولا أمنًا لمستوطنيه.

وشدد حمادة الأحد في تصريح صحفي، على أن هذه الإجراءات التعسفية والعنصرية سيقابلها شعبنا بمزيد من المقاومة والصمود دفاعاً عن الأرض والمقدسات وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف " قرارات سلطات الاحتلال بهدم وتخريب بيوت أهلنا في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها بيوت المقاومين الأبطال، والتلويح بمزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى وعوائلهم، لهي جريمةٌ صهيونية مكتملة الأركان، وسياسة عقاب جماعي بائسة لن تكسر إرادة شعبنا المجاهد وثباته الأسطوري، ولن تمنحه شرعية على أرضنا، ولن تجلب أمناً لمستوطنيه".

وطالب المتحدث باسم حركة "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل والجدي للجم هذا الكيان عن تنفيذ مخططاته الفاشية والإجرامية ضد أبناء شعبنا والمخالفة لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأقرَّ المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال (الكابينت) الساعية لردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، عقب عمليتي إطلاق نار وقعتا خلال الساعات الماضية بالقدس أسفرت إحداها عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، عقد "الكابينت" سلسة من الإجراءات لمحاولة منع العمليات.

وكان من أبرز القرارات غلق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" بالقدس الشهيد خيري علقم تمهيدًا لهدمه، وسلب حقوق عائلات منفذي العمليات وامتيازات إضافية من مؤسسة التأمين.