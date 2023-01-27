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نقابة المحامين: تعليق العمل أمام محاكم الجنايات حتى الخميس

الأحد 29 يناير 2023 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحامين: تعليق العمل أمام محاكم الجنايات حتى الخميس



رام الله/سما/

أعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام محاكم الجنايات بالضفة الغربية المحتلة، من يوم غد الاثنين حتى الخميس المقبل.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستعلق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد والأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستثنائية الجزائية، من صباح غد الاثنين حتى عصر السبت المقبل.

وأضافت النقابة أنها ستقدم طعن دستوري في النصوص المعدلة لقانون السلطة القضائية والتي تستثني رئيس المجلس الأعلى من سن تقاعد القضاة، بما يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم.

وتخوض نقابة المحامين سلسلة إضرابات وتعليقا للعمل في مختلف المحاكم بالضفة منذ مطلع العام الجاري، رفضا لإلغاء السندات العدلية ورفضا لتعديل نظام الرسوم.

#نقابة المحامين الفلسطينيين

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