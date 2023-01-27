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لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد وتفادي اشتعال المواجهة

الأحد 29 يناير 2023 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد وتفادي اشتعال المواجهة



موسكو/سما/

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات هاتفية مع نظيريه الإسرائيلي، إيلي كوهين، والفلسطيني رياض المالكي، وأعرب للجانبين عن قلق موسكو إزاء أحداث العنف الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "أكد الجانب الروسي أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء موجة العنف الجديدة بين فلسطين و"إسرائيل"، التي تهدد بإشعال مواجهة مسلحة واسعة النطاق تفضي إلى وقوع الضحايا والدمار".


وأضافت: "دعا لافروف الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين لتحمل أقصى قدر من المسؤولية والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع".

وأعرب لافروف عن تعازيه لنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي بضحايا التوتر الأخير.

#لافروف #سيرجي لافروف

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