لافروف يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى وقف التصعيد وتفادي اشتعال المواجهة

موسكو/سما/

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات هاتفية مع نظيريه الإسرائيلي، إيلي كوهين، والفلسطيني رياض المالكي، وأعرب للجانبين عن قلق موسكو إزاء أحداث العنف الأخيرة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "أكد الجانب الروسي أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء موجة العنف الجديدة بين فلسطين و"إسرائيل"، التي تهدد بإشعال مواجهة مسلحة واسعة النطاق تفضي إلى وقوع الضحايا والدمار".



وأضافت: "دعا لافروف الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين لتحمل أقصى قدر من المسؤولية والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع".

وأعرب لافروف عن تعازيه لنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي بضحايا التوتر الأخير.