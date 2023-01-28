أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

القدس المحتلة/سما/

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بعد إعلان كتائب القسام السيطرة على حوامة إسرائيلية والحصول منها على معلومات حساسة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سقطت حوامة مسيرة للجيش في أراضي قطاع غزة خلال نشاط عملياتي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، أنها سيطرت على حوامة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة قبل أيام.

ولفتت الكتائب في بيان مقتضب لها، أن مهندسوها تعاملوا مع الحوامة واستخرجوا منها معلومة مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال، لافتةً إلى أنها كانت تقوم بمهمة خاصة داخل القطاع.

وكانت قوات الاحتلال هاجمت مواقع للقسام بزعم الرد على إطلاق صاروخين تجاه عسقلان مساء الجمعة الماضي.