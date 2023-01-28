  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

الأحد 29 يناير 2023 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة



القدس المحتلة/سما/

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بعد إعلان كتائب القسام السيطرة على حوامة إسرائيلية والحصول منها على معلومات حساسة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سقطت حوامة مسيرة للجيش في أراضي قطاع غزة خلال نشاط عملياتي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه يجري التحقيق في الحادث.

 وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، أنها سيطرت على حوامة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة قبل أيام.

ولفتت الكتائب في بيان مقتضب لها، أن مهندسوها تعاملوا مع الحوامة واستخرجوا منها معلومة مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال، لافتةً إلى أنها كانت تقوم بمهمة خاصة داخل القطاع.

وكانت قوات الاحتلال هاجمت مواقع للقسام بزعم الرد على إطلاق صاروخين تجاه عسقلان مساء الجمعة الماضي.

#كتائب القسام

الأكثر قراءة اليوم

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

نتنياهو: ردنا على عملية القدس "سيكون قويًا وسريعا ودقيقا"

نتنياهو يهدد : سنتخذ مزيدًا من الإجراءات بحق الفلسطينيين وهي كالتالي ..

ارتفاع في سعر صرف الدولار

هجوم إسرائيلي عنيف على السلطة الفلسطينية واتهامات بـ”النازية والإرهاب”.. ماذا تريد إسرائيل؟

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

الأخبار الرئيسية

انتقاد إسرائيلي لسياسة إغلاق منازل منفذي العمليات

بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

2023-01-28_07-37-50_960135

فيديو: مشاهد جديدة لعملية الشهيد خيري علقم في القدس

photo_2023-01-28_10-16-50

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

photo_2023-01-29_15-13-03

غالانت يهدد الفلسطينيين.. وهاليفي يقيم الوضع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم