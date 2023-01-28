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وزير الأوقاف يبحث في الدوحة عقد اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات

الأحد 29 يناير 2023 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يبحث في الدوحة عقد اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات



الدوحة/سما/

يبحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، عقد اتفاقيات تعاون وتبادل خبرات مع كافة المؤسسات الدينية القطرية.

وأوضح البكري استعداد الوزارة للتعاون مع كافة المؤسسات الدينية القطرية للاستفادة من تجربتها، خاصة بما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي تنظم إدارة الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها، وعقد المسابقات الدينية وحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

كما أشار البكري أنه سيتم عقد العديد من اللقاءات مع الجمعيات الخيرية لمناقشة إمكانية عقد اتفاقيات تعاون لتبادل الخبرات في مجال إدارة موارد الزكاة، وذلك من خلال صندوق الزكاة الفلسطيني، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من الخبرات القطرية في موضوع الحج والعمرة وإعمار وبناء المساجد.

وكان البكري قد التقى اليوم الأحد، سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، وتم بحث العديد من القضايا التي تتعلق بعمل وزارة الأوقاف، وإمكانية الاطلاع والاستفادة من التجربة القطرية في تنظيم الحقل الديني والعمل الخيري.

وفي بداية اللقاء أطلع البكري، السفير على أخر التطورات على الساحة الفلسطينية وما يجري في المدينة المقدسة من تهويد ممنهج، وما تتعرض له المقدسات من انتهاكات إسرائيلية خاصة المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.

بدوره أطلع غنام، الوزير البكري على الجهود التي تبذلها سفارة دولة فلسطين في الدوحة بخدمة أبناء الجالية الفلسطينية في قطر وسبل تذليل كافة الصعوبات أمامهم.

واشاد غنام بالتعاون الكبير من قبل المؤسسات الدينية القطرية مع سفارة دولة فلسطين، مؤكدا أن زيارة الشيخ البكري والوفد المرافق ستفتح المجال أمام التعاون المشترك مع الكثير من المؤسسات والهيئات الدينية والخيرية.

ورافق الوزير حاتم البكري في زيارته لقطر، وكيل الوزارة حسام أبو الرب، ومدير عام ديوان الوزير إسماعيل أبو الحلاوة. 

#وزير الاوقاف

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