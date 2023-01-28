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"تويتر"تحظر حساب عضو الكنيست كوهين لدعوته لقتل الفلسطينيين

الأحد 29 يناير 2023 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر"تحظر حساب عضو الكنيست كوهين لدعوته لقتل الفلسطينيين



وكالات/سما/

حظرت شركة التواصل الاجتماعي الأميركية "تويتر" الحساب الرسمي لعضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف من حزب عوتسما يهوديت، ألموج كوهين، بسبب دعوته لقتل الفلسطينيين.

وتم اليوم تعليق الحساب بعد تغريدة أعلن فيها دعمه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وحثهم على "الاستمرار في قتلهم". حيث غرد عقب المجزرة التي ارتكبت في جنين: "عمل لطيف ومهني في جنين.. استمروا في قتلهم".

وكان كوهين يعقب على المجزرة الاسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين واستشهد فيها تسعة فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 20 من المدنيين العزل.

وجاء قرار تويتر بعد حملة نفذها أنصار الحق الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي تدين تصريحات عضو الكنيست الداعية لقتل الفلسطينيين وتمت إزالة المنشور "لانتهاك قواعد تويتر" وحظر حسابه لاحقا.

وانتخب كوهين للكنيست الاسرائيلي في شهر نوفمبر، وعمل قبل ذلك في الشرطة الإسرائيلية لمدة 11 عامًا في القوات الخاصة. وهو مؤسس ميليشيا مسلحة للمستوطنين لمطاردة الفلسطينيين.

 وسبق ان نشر على حسابه في أكتوبر من العام الماضي صورة له خلال عمله في الشركة جاثما على أب فلسطيني وولديه، مع تعليق قال فيه: "أولئك الموجودون في الأسفل يتذكرون ما فعلته بهم عندما كنت في الجيش"، والحق التعليق السادي برمز تعبيري فيه غمزة فرح.

#تويتر #الموج كوهين

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