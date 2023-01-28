"شؤون الكنائس" تدين اعتداء المستوطنين على بطريركية الأرمن في القدس

القدس المحتلة/سما/

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اعتداء قطعان المستوطنين على مقر بطريركية الأرمن في القدس، واعتلاء أسوار البطريركية لإزالة علمها.

جاء هذا في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، قال فيه: إن استمرار الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية يعود الى غياب القانون الدولي عن الأفعال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن العالم يكيل بمكيالين، اذ يلتزم الصمت أمام الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومستوطنوها واقتحاماتهم المتكررة لباحات المسجد الاقصى والاعتداء على أملاك الكنائس.

وشدد خوري على ضرورة ان يكون هناك تحرك فوري وجاد من المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف كافة أشكال الممارسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية، مضيفا أن فاشية هذه الحكومة العنصرية، تشكل خطراً على كل المساعي الدولية لإنهاء الصراع وتحقيق السلام والعدالة.

وطالب خوري رؤساء وبطاركة الكنائس في العالم، بأن تقوم بدورها والضغط على حكوماتها ومطالبتها بمحاسبة مجرمي الحرب من الإسرائيليين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولكافة الأماكن المقدس الاسلامية والمسيحية.

ومن الجدير ذكره أن هذا الاعتداء ليس بالأول الذي يقوم به المستوطنون على بطريركية الأرمن، ففي وقت سابق قامت جماعات متطرفة بخط عبارات عنصرية على جدران البطريركية، كما تعرض عدد من الشبان للرش بغاز الفلفل من قبل المستوطنين المتطرفين، اضافة الى التعدي على أحد الرهبان في كنيسة القيامة.