بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

غزة/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن سيطرتها على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة تخص قوات الاحتلال.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري تحت بند "سمح بالنشر": "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 05 رجب 1444هـ الموافق 27/01/2023م من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة

وأضافت القسام : "قد تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة تخص قوات العدو منها.