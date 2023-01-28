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الصحة: البدء بإجراء عمليات القسطرة القلبية في مستشفى الخليل الحكومي

الأحد 29 يناير 2023 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: البدء بإجراء عمليات القسطرة القلبية في مستشفى الخليل الحكومي



الخليل/سما/

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إدخال خدمة القسطرة القلبية إلى سلة الخدمات الطبية والصحية في مستشفى الخليل الحكومي.

وقال مدير المستشفى د. طارق البربراوي إنه تم إجراء أول عملية قسطرة قلبية لمريض في المستشفى، اليوم الأحد، وقت تكللت بالنجاح.

وأضاف أن إدخال هذه الخدمة في مستشفى الخليل الحكومي يخفف على المواطنين الوقت والجهد، إضافة إلى توطين الخدمات الطبية، والتخفيف من فاتورة التحويلات.

وأشاد د. البربراوي بالطواقم الطبية والفنية داخل المستشفى لجهودهم في جعل الحلم بإنشاء قسم القسطرة القلبية حقيقة، مؤكداً السعي الدائم نحو خدمات صحية آمنة ومستادمة وذات جودة عالية.

#الخليل

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