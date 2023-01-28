سرايا القدس تزف شهيدها عمر السعدي

غزة/سما/

زفت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين شهيدها عمر السعدي، الذي ارتقى متأثراً بجروح أصيب بها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الخميس الماضي.

و هذا بيان سرايا القدس

بسم الله الرحمن الرحيم

"مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا"

بكل الفخر والاعتزاز، تزف كتيبة جنين - سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، شهيدها القائد: عمر طارق السعدي (24 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الخميس الماضي.

إننا في سرايا القدس - كتيبة جنين، إذ نزف شهيدنا القائد الذي كان من الثلة المجاهدة لكتيبة جنين، التي أخذت على عاتقها التصدي لقوات الاحتلال حتى أصيب خلال تصديه لإرهاب الاحتلال.

إن استشهاد القائد المجاهد عمر السعدي، الذي التحق بركب إخوانه من قادة ومجاهدي كتيبة جنين، سيزيدنا عزيمة وإرادة، وسوف تتحول هذه الدماء وقوداً يزيد من جذوة المقاومة ولهيبها الذي يمتد في كل الساحات.

نشد على يد مقاتلينا في كتيبة جنين وكل مقاومي شعبنا، ونعاهد الشهيد وكل الشهداء على المضي في طريقنا ولن نتراجع قيد أنملة مهما بلغت التضحيات وعظمت المهمات.

جهادنا ماض حتى القدس ووحدة الساحات مستمرة

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الأحد 29 يناير 2023م