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حماس تنعى الشهيد عمر السعدي

الأحد 29 يناير 2023 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى الشهيد عمر السعدي



غزة/سما/

نعت حركة حماس الشهيد عمر السعدي، الذي استشهد متأثراً بإصابته التي أصيب بها الخميس الماضي، داعية ثوار شعبنا لرفع حالة التأهب لصد عدوان الاحتلال المتصاعد .

 و ارتقى الشهيد السعدي متأثرًا بجراح أصيب بها أثناء اشتباكه مع قوات الاحتلال الخميس الماضي دفاعًا عن مدينة جنين ومخيمها أمام المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها تسعة شهداء آخرين.

و قالت حركة حماس في بيانها: "على يد جماهير شعبنا المرابط لمواصلة الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات"، مؤكدة أنّ عمليات المقاومة لن تتوقف حتى زواله عن أرضنا، واسترداد شعبنا لحقوقه الوطنية كافّة.

#حماس #عمر السعدي

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