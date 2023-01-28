نقابة الصحفيين تقر نظامها الداخلي وتعديلاته وتعلن موعد عقد مؤتمرها العام

رام الله/سما/

أقرت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، نظامها الداخلي وتعديلاته، وذلك في ختام أعمال مؤتمرها الاستثنائي، الذي نظمته اليوم، بالتزامن في البيرة وغزة، بعنوان "مؤتمر شهداء الصحافة الفلسطينية".

كما قرر الحضور 11 أيار المقبل، أي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، موعدا لعقد المؤتمر العام للنقابة وانتخاب قيادة جديدة لها.

وعقد المؤتمر بمشاركة المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ونقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، وممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنية.

وجاء ذلك بعد ان أعلن النقيب أبو بكر، عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع عبر مشاركة 1152 صحفيا في الضفة، و635 صحفيا في قطاع غزة، منوها في الوقت ذاته، إلى أن عقد الاجتماع كان مسألة ضرورية بغية تعديل وتطوير النظام الداخلي، بما يقود لعقد المؤتمر العام، وانتخاب قيادة النقابة.

كما أقر المؤتمر الاستثنائي الالتزام بمواقف وقرارات اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال، ومنع مشاركة أعضائها في أي نشاط تطبيعي عربي أو محلي أو دولي، وفصل كل عضو تثبت مشاركته في مثل هذه الأنشطة.

كما أقر المؤتمر إعداد مسودة قانون الصحافة، وبدء الإعداد لتشكيل الاتحاد العام للصحفيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة والشتات وتأسيس فروع له في كل تجمع.