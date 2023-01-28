  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تقر نظامها الداخلي وتعديلاته وتعلن موعد عقد مؤتمرها العام

الأحد 29 يناير 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تقر نظامها الداخلي وتعديلاته وتعلن موعد عقد مؤتمرها العام



رام الله/سما/

 أقرت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، نظامها الداخلي وتعديلاته، وذلك في ختام أعمال مؤتمرها الاستثنائي، الذي نظمته اليوم، بالتزامن في البيرة وغزة، بعنوان "مؤتمر شهداء الصحافة الفلسطينية".

كما قرر الحضور 11 أيار المقبل، أي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، موعدا لعقد المؤتمر العام للنقابة وانتخاب قيادة جديدة لها.

وعقد المؤتمر بمشاركة المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ونقيب الصحافيين ناصر أبو بكر، وممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنية.

وجاء ذلك بعد ان أعلن النقيب أبو بكر، عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع عبر مشاركة 1152 صحفيا في الضفة، و635 صحفيا في قطاع غزة، منوها في الوقت ذاته، إلى أن عقد الاجتماع كان مسألة ضرورية بغية تعديل وتطوير النظام الداخلي، بما يقود لعقد المؤتمر العام، وانتخاب قيادة النقابة.

 كما أقر المؤتمر الاستثنائي الالتزام بمواقف وقرارات اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال، ومنع مشاركة أعضائها في أي نشاط تطبيعي عربي أو محلي أو دولي، وفصل كل عضو تثبت مشاركته في مثل هذه الأنشطة.

كما أقر المؤتمر إعداد مسودة قانون الصحافة، وبدء الإعداد لتشكيل الاتحاد العام للصحفيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة والشتات وتأسيس فروع له في كل تجمع.

#نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة اليوم

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

عملية القدس: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا لبن غفير

نتنياهو: ردنا على عملية القدس "سيكون قويًا وسريعا ودقيقا"

نتنياهو يهدد : سنتخذ مزيدًا من الإجراءات بحق الفلسطينيين وهي كالتالي ..

ارتفاع في سعر صرف الدولار

هجوم إسرائيلي عنيف على السلطة الفلسطينية واتهامات بـ”النازية والإرهاب”.. ماذا تريد إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

2023-01-28_07-37-50_960135

فيديو: مشاهد جديدة لعملية الشهيد خيري علقم في القدس

photo_2023-01-28_10-16-50

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

photo_2023-01-29_15-13-03

غالانت يهدد الفلسطينيين.. وهاليفي يقيم الوضع

بإيعاز من بن غفير.. الاحتلال يبدأ بهدم 14 منزلًا في القدس (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم