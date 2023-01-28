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قوات القمع تقتحم قسم الأسيرات في سجن "الدامون"

الأحد 29 يناير 2023 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم قسم الأسيرات في سجن "الدامون"



رام الله/سما/

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، مساء اليوم الأحد، قسم الأسيرات في سجن "الدامون".

وقالت هيئة الأسرى والمحررين، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم الأسيرات في معتقل "الدامون" وأجرت تفتيشات استفزازية ودقيقة لغرفهن، وصادرت الأجهزة الكهربائية من القسم وأغلقته لمدة أسبوع.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت أمس السبت عدة أقسام في سجون "عوفر"، و"مجدو"، و"النقب"، ونكّلت بالأسرى، وعزلت مجموعة منهم، ما أدى لحالة من التوتر الشديد سادت السجون المذكورة.

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#قوات القمع #الدامون

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