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الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا

الأحد 29 يناير 2023 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا



أريحا/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض الحصار على مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تتواجد بكثافة على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق "الالتفافية" في محيط أريحا، وتقوم بتفتيش المركبات الخارجة من المدينة والتدقيق في بطاقات ركابها، في الوقت الذي تحلق فيه طائرة مسيّرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.

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