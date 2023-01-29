الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن حالة المصابين المستوطنين الإسرائيليين في عملية إطلاق النار بحي سلوان بالقدس المحتلة أمس.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال:" تم خروج الإسرائيلي البالغ من العمر 47 عاما المصاب في عملية إطلاق النار بحي سلوان بالقدس أمس من المستشفى، فيما لا يزال ابنه البالغ 22 عاما في حالة خطيرة وتحت الإنعاش في مستشفى شعاري تسيديك.

وأصيب مستوطنين على الاقل،أمس السبت، في عملية إطلاق نار في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن عملية إطلاق النار الجديدة، أسفرت عن إصابة مستوطن برصاصة في الصدر، مشيرة إلى أن المُصاب الآخر فاقد للوعي.

يأتي ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار أمام كنيس يهودي في القدس، أسفرت عن مقتل 7 مستوطينن، وإصابة 10، إضافة إلى استشهاد المنفذ.

وتاتي العمليات بعد ساعات من استشهاد 9 فلسطينيين في جنين .