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غالانت يهدد الفلسطينيين.. وهاليفي يقيم الوضع

الأحد 29 يناير 2023 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يهدد الفلسطينيين.. وهاليفي يقيم الوضع



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤآف غالانت، بتقديم الفلسطينيين إلى المحاكمة أو إلى المقبرة وإذا لزم الأمر ترحيلهم وهدم منازلهم في حال ألحقو الأذى بالمدنيين أو الجنود الإسرائيليين.

ونقلت قناة كان العبرية عن وزير الجيش غالانت مخاطبا فرقة الضفة الغربية مساء اليوم: "كل مخرب يلحق الأذى بالمدنيين أو بالجنود، سيقدم إما إلى المحاكمة أو إلى المقبرة ،ومن يساعده سنعمل ضده، وإذا لزم الأمر، سنرحل الناس وهدم منازلهم".

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي:" ان رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي زار اليوم فرقة الضفة، وأجرى تقييما للوضع على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة.

وأضاف: "في إطار تقييم الوضع، تم عرض الدروس المستفادة من الأحداث الأخيرة، واستعداد القوات لمواجهة السيناريوهات المختلفة.

#يؤاف غالانت

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