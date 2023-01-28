لابيد: لم تعد "إسرائيل" أقرب حليف للولايات المتحدة

القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء اليوم الأحد، إن "إسرائيل" لم تعد أقرب حليف للولايات المتحدة الأمريكية.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأحد، عن لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، حزنه الشديد عن أن "إسرائيل" لم تعد أقرب حليف للإدارة الأمريكية.

وأوضح لابيد أن إدارة الرئيس جو بايدن ترى أن إسرائيل في حالة تراجع بشأن الديمقراطية، وإن حاولت واشنطن الحفاظ على تلك العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن الحكومة التي تولاها، حتى قبل شهر من الآن، قتلك ممن وصفهم بـالفلسطينيين الإرهابيين" بشكل كبير.



ووصف لابيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها حكومة فوضوية، فقدت السيطرة وأعدائها يتعرفون عليها بسرعة كبيرة، مشيرا إلى أنه ليس لديها سياسة موحدة في إدارة الأمن.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد اتخذت سلسلة من القرارات المهمة على خلفية موجة العمليات في مدينة القدس والتصعيد في مناطق الضفة الغربية.



ومن بين تلك الإجراءات الإسرائيلية، إغلاق منزل منفذ عملية القدس، خيري علقم، على الفور تمهيدا لهدمه، مع حرمان العائلات الفلسطينية الداعمة للمقاومة من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى، وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة للمستوطنين.



وشدد "الكابينيت" برئاسة نتنياهو على تعزيز المستوطنات والدفع بالمزيد من قوات الشرطة والجيش، واعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المرخصة.



ولم تقف الإجراءات الإسرائيلية عند هذا الحد، بل قررت زيادة الاقتحامات في مدن الضفة الغربية وخاصة نابلس وجنين.



وأصيب إسرائيليان اثنان، أمس السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.



يأتي ذلك بعد يومين من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.