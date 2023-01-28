  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يعزز انتشاره في المدن "الإسرائيلية"

الأحد 29 يناير 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعزز انتشاره في المدن "الإسرائيلية"



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 14 العبرية مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيعزز من انتشار جنوده في المدن الإسرائيلية وذلك في أعقاب زيادة حدة العمليات التي ينفذها الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقاً للقناة العبرية، فمن المتوقع أن يرسل الجيش جنودًا للمساعدة في تعزيز الأمن في جميع أنحاء المدن.

وأوضحت القناة أنه وبعد نهاية الأسبوع القاتلة، التي وقعت خلالها عمليتا إطلاق نار في القدس، سيرسل الجيش جنوداً للمساعدة في تعزيز الأمن في جميع أنحاء المدن، و مراكز تواجد الحشود ونقاط أخرى مختارة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: قررنا تعزيز الشرطة بسرايا من الجيش الإسرائيلي للمساعدة في منطقة القدس وفي المناطق القريبة من خط التماس.

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

عملية القدس: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا لبن غفير

نتنياهو: ردنا على عملية القدس "سيكون قويًا وسريعا ودقيقا"

إجراءات إسرائيلية عقب عمليتي القدس

ارتفاع في سعر صرف الدولار

لماذا تعد عملية سلوان حساسة بالنسبة للإسرائيليين؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-28_10-16-50

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

photo_2023-01-29_15-13-03

غالانت يهدد الفلسطينيين.. وهاليفي يقيم الوضع

بإيعاز من بن غفير.. الاحتلال يبدأ بهدم 14 منزلًا في القدس (فيديو)

هجوم إسرائيلي عنيف على السلطة الفلسطينية واتهامات بـ”النازية والإرهاب”.. ماذا تريد إسرائيل؟

20230129011254

جنين: استشهاد شاب إثر عدوان الاحتلال وارتفاع الحصيلة إلى 10 شهداء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم