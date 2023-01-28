جيش الاحتلال يعزز انتشاره في المدن "الإسرائيلية"

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 14 العبرية مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيعزز من انتشار جنوده في المدن الإسرائيلية وذلك في أعقاب زيادة حدة العمليات التي ينفذها الفلسطينيين ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقاً للقناة العبرية، فمن المتوقع أن يرسل الجيش جنودًا للمساعدة في تعزيز الأمن في جميع أنحاء المدن.

وأوضحت القناة أنه وبعد نهاية الأسبوع القاتلة، التي وقعت خلالها عمليتا إطلاق نار في القدس، سيرسل الجيش جنوداً للمساعدة في تعزيز الأمن في جميع أنحاء المدن، و مراكز تواجد الحشود ونقاط أخرى مختارة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: قررنا تعزيز الشرطة بسرايا من الجيش الإسرائيلي للمساعدة في منطقة القدس وفي المناطق القريبة من خط التماس.