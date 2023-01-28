القبض على رجل هدد كيم كارداشيان .. تفاصيل

وكالات / سما /

أكدت النجمة كيم كارداشيان، في تصريحات تليفزيونية أنها حصلت على أمر القبض المؤقت على رجل يدعى جوموني فيكتور زيجلر، لمضايقتها بتصرفات مخيفة، وإثارة رعبها.

وصرح جومونى، بأنه اتصل بـ كيم كارداشيان، عدة مرات وأنه وجاء إلى منزلها ووقف منتظرا أن تراه، وكان يراقب كل تحركاتها، حسبما نشره موقع the sun.

كما نشر العديد من الرسائل على الإنترنت يتحدث عن علاقة تجمعه بها، مشيراً إلى أنها زوجته وأكد محامي كيم، أن هذا الرجل أرسل العديد من الهدايا لها مثل خاتم زواج ألماس ومفاتيح لغرفة فندق.

يذكر أن جوموني فيكتور زيجلر، يبلغ 28 عاما، ولديه تاريخ إجرامى يتضمن أسلحة نارية والتهديدات نتجت عن اضطرابات عاطفية يعيشها، فيما من المقرر أن تنعقد أول جلسة استماع لـ"زيجلر" الشهر المقبل.

جدير بالذكر ان كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها.