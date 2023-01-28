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الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن ومنشأتين شرق يطا

الأحد 29 يناير 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم أربعة مساكن ومنشأتين زراعيتين في منطقة البادية شرق يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع "الزويدين" شرق يطا، وأخطرت بهدم وإزالة أربعة مساكن تعود لكل من: هاشم إبراهيم الاتيمين، وإبراهيم مفلح الاتيمين، والشقيقين فايز وخليل رمضان الاتيمين، كما أخطرت بهدم منشأتين زراعيتين للمواطنين عبد علي اطعيمات، وفايز رمضان الاتيمين.

وذكر الناشط في لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لمراسلنا، أن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت قبل ثلاثة أشهر اصحاب هذه المساكن والمنشآت بوقف العمل والبناء، وقامت اليوم بتغيير تلك الاخطارات إلى هدم وازالة، ما يعني أن الاحتلال يوسع من سياسة هدم المنازل.

#يطا #الخليل #الاحتلال

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