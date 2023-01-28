(محدث) الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر

القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا لعائلة مطر في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، وأصابت أحد أفرادها بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر، وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين، يعود للمواطن المقدسي راتب مطر، يقطنه هو و7 أشخاص من عائلته وعائلة شقيقه الأسير حسام مطر.

وباشرت طواقم بلدية الاحتلال بتفريغ محتويات المنزل، قبل هدم المنزل، بحجة البناء دون ترخيص، فيما أصيب أحد أفراد العائلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في محيط المنزل، وسط تكبيرات وهتافات تندد بإجراءات الاحتلال.

يذكر أن منزل عائلة شقيرات مشيد منذ 15 عاما، وأن سلطات الاحتلال فرضت على العائلة غرامة مالية فاقت الـ700 ألف شيقل.