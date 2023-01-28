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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 29 يناير 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الاحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- منتصف الليلة: الكابينيت قرر اغلاق منزل منفذ العملية 

- المفتش العام للشرطة اصدر تعليماته برفع حالة الطوارئ على الجبهات كافة

- مظاهرة هادئة ضد سياسة نتنياهو في تل ابيب ومدن أخرى 

- شمعون سيفر يكتب: خلال فترة سلطتهم بن غفير ونتنياهو يفهمان الآن أن المسؤولية تقع على عاتقهما والبيت يحترق 

- افي يسسخروف: كابوس بن غفير الذي فهم الان انه في الساحة الفلسطينية لا حلول سحرية

* "معاريف":

- الأجهزة الأمنية تستعد للتصعيد في الضفة 

- ضابط كبير في سلاح المظليين أصيب بجروح خطير في سلوان 

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة ينتقد بشدة بحث القتل في جنين من قبل مجلس الامن

- في مظاهرة بتل ابيب امس: تحويل إسرائيل الى دكتاتورة يشكل خطرا على أمنها

- مدراء البنوك لنتنياهو: هناك تحرك جدي لنقل الأموال الى البنوك بالخارج 

* "هآرتس":

- افتتاحية الصحيفة: "الرد الصهيوني على العملية" سيؤدي الى المواجهة

- قرار الكابينيت: سحب حقوق من عائلات منفذي العمليات والتسريع بإصدار تصاريح السلاح 

- عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في التظاهرات ضد نتنياهو 

- حرق منزل وسيارة في ترمسعيا من قبل مستوطنين

- جدعون ليفي يكتب: هل اعتقدتم ان قتل 146 فلسطينيا خلال عام سيمر بطأطأة الرأس؟ 

#الصحف الإسرائيلية

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