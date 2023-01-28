فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الاحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- منتصف الليلة: الكابينيت قرر اغلاق منزل منفذ العملية
- المفتش العام للشرطة اصدر تعليماته برفع حالة الطوارئ على الجبهات كافة
- مظاهرة هادئة ضد سياسة نتنياهو في تل ابيب ومدن أخرى
- شمعون سيفر يكتب: خلال فترة سلطتهم بن غفير ونتنياهو يفهمان الآن أن المسؤولية تقع على عاتقهما والبيت يحترق
- افي يسسخروف: كابوس بن غفير الذي فهم الان انه في الساحة الفلسطينية لا حلول سحرية
* "معاريف":
- الأجهزة الأمنية تستعد للتصعيد في الضفة
- ضابط كبير في سلاح المظليين أصيب بجروح خطير في سلوان
- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة ينتقد بشدة بحث القتل في جنين من قبل مجلس الامن
- في مظاهرة بتل ابيب امس: تحويل إسرائيل الى دكتاتورة يشكل خطرا على أمنها
- مدراء البنوك لنتنياهو: هناك تحرك جدي لنقل الأموال الى البنوك بالخارج
* "هآرتس":
- افتتاحية الصحيفة: "الرد الصهيوني على العملية" سيؤدي الى المواجهة
- قرار الكابينيت: سحب حقوق من عائلات منفذي العمليات والتسريع بإصدار تصاريح السلاح
- عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في التظاهرات ضد نتنياهو
- حرق منزل وسيارة في ترمسعيا من قبل مستوطنين
- جدعون ليفي يكتب: هل اعتقدتم ان قتل 146 فلسطينيا خلال عام سيمر بطأطأة الرأس؟