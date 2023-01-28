رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الاحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- منتصف الليلة: الكابينيت قرر اغلاق منزل منفذ العملية

- المفتش العام للشرطة اصدر تعليماته برفع حالة الطوارئ على الجبهات كافة

- مظاهرة هادئة ضد سياسة نتنياهو في تل ابيب ومدن أخرى

- شمعون سيفر يكتب: خلال فترة سلطتهم بن غفير ونتنياهو يفهمان الآن أن المسؤولية تقع على عاتقهما والبيت يحترق

- افي يسسخروف: كابوس بن غفير الذي فهم الان انه في الساحة الفلسطينية لا حلول سحرية

* "معاريف":

- الأجهزة الأمنية تستعد للتصعيد في الضفة

- ضابط كبير في سلاح المظليين أصيب بجروح خطير في سلوان

- سفير إسرائيل في الأمم المتحدة ينتقد بشدة بحث القتل في جنين من قبل مجلس الامن

- في مظاهرة بتل ابيب امس: تحويل إسرائيل الى دكتاتورة يشكل خطرا على أمنها

- مدراء البنوك لنتنياهو: هناك تحرك جدي لنقل الأموال الى البنوك بالخارج

* "هآرتس":

- افتتاحية الصحيفة: "الرد الصهيوني على العملية" سيؤدي الى المواجهة

- قرار الكابينيت: سحب حقوق من عائلات منفذي العمليات والتسريع بإصدار تصاريح السلاح

- عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في التظاهرات ضد نتنياهو

- حرق منزل وسيارة في ترمسعيا من قبل مستوطنين

- جدعون ليفي يكتب: هل اعتقدتم ان قتل 146 فلسطينيا خلال عام سيمر بطأطأة الرأس؟