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متى يكون ‫السعال مزمنا؟

الأحد 29 يناير 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى يكون ‫السعال مزمنا؟



وكالات / سما /

أوردت بوابة "التنفس بشكل أفضل" الألمانية أن ‫السعال يكون مزمنا في حالة استمراره لمدة تزيد على 8 أسابيع.

‫وأوضحت أن السعال المزمن غير المصحوب بالبلغم قد يرجع ‫إلى الأسباب التالية:

التهاب في الشعب الهوائية السفلية (الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب ‫الهوائية).

التهاب الجيوب الأنفية (انظر متلازمة التنقيط الأنفي الخلفي).

الربو القصبي.

مرض قلبي.

الحساسية.

الآثار الجانبية للدواء (مثل حاصرات بيتا، التي توصف لخفض ضغط الدم، ‫ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لتوسيع الأوعية الدموية، ‫والكورتيزون لمكافحة الالتهاب).

الأورام مثل سرطان الرئة.

جسم غريب.

الشخير.

التعرض المنتظم للملوثات.

الانسداد الرئوي.

‫أما السعال المزمن المصحوب ببلغم فقد يرجع إلى الأسباب التالية:

الربو القصبي.

مرض الانسداد الرئوي المزمن.

التهاب الشعب الهوائية المزمن.

الحساسية/عدم تحمل الطعام.

عدوى الرئة.

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