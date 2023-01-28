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خلل يصيب أجهزة آيفون 14.. كيف تتغلب على شلل الهاتف؟

الأحد 29 يناير 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلل يصيب أجهزة آيفون 14.. كيف تتغلب على شلل الهاتف؟



وكالات / سما /

كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" (Daily mail) البريطانية عن وجود خلل يصيب جهاز "آيفون برو ماكس 14" الجديد، يؤدي إلى شلل الهاتف الذكي على نحو غامض لدرجة أن الجهاز يصبح غير قابل للاستخدام في بعض الحالات.

وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن المشكلة التي يبدو أنها تحدث عندما يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم أو نقل البيانات من الهواتف السابقة أو الاتصال بشبكة "واي فاي" (WiFi).

ويأتي ذلك على الرغم من طرح آبل للعديد من تحديثات نظام "آي أو إس" (iOS) منذ إطلاق "آيفون برو ماكس 14" في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقد أخبرت مستخدمة للهاتف موقع "ديلي ميل" كيف تجمد هاتفها أثناء الشحن طوال الليل، بينما يبث العديد من مالكي الهواتف الذكية المحبطين شكاوى مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنتدى "آبل" الرسمي، مشيرين إلى أنهم لم يواجهوا هذه المشكلة مع النماذج السابقة.

وكتب أحد المستخدمين على موقع آبل الإلكتروني "قمت بشحن جهاز آيفون الخاص بي قبل أن أنام واستيقظت، لأرى شاشة سوداء ولم أستطع تشغيله. حاولت النقر فوق مستوى الصوت (+/-) وزر الطاقة من دون جدوى".

وأضاف "عند إجراء بحث سريع عبر الإنترنت، يواجه الآخرون أيضا هذه المشكلة. لست متأكدا حقا مما يجب فعله بخلاف الاضطرار إلى زيارة متجر آبل لإعادة تثبيت نظام التشغيل".

وأبلغ آخرون عن تجمّد الهاتف حتى أثناء الاستخدام، وكتب أحدهم "هذا يحدث لي طوال الوقت، لم أتمكن حتى من إعادة تشغيل الهاتف طوال ساعتين. إنه أمر مزعج وليس لدي أي فكرة عما يجب القيام به".

ووصف آخر مشكلة متكررة لم يتمكن موظفو متجر آبل (Apple Store) من حلها، قائلا "مع آي أو إس 16.2 (iOS 16.2)، أعاني من توقف عشوائي يجبرني على إعادة تشغيل آيفون تماما. لاحظت أنه يجب أن يكون له علاقة بفقدان آيفون للاتصال بالإنترنت (لا يهم إذا كان على شبكة wifi أو شبكة خلوية) لأنني أفتح، على سبيل المثال، البريد الإلكتروني ولا يمكنه تحميل البريد. يأخذ التحميل وقتا، ثم يصبح تطبيق البريد أبيض اللون بالكامل".

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