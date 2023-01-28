شاهد.. وشاح يخطف الأنظار في دوري المحترفين

نابلس / سما /

خطف عبد الرحمن وشاح مهاجم نادي مركز بلاطة, الأنظار في دوري المحترفين خلال الموسم الكروي الحالي 2022-2023.



وقاد وشاح ناديه للانتصار في أكثر من مباراة, آخرها "الريمونتادا" المثيرة أمام شباب السموع لحساب الأسبوع السادس عشر, بعدما أحرز هدفين قاتلين في الدقيقتين 86 و98 تواليا, حوّل بهما الفريق تأخره (1-2) إلى فوز (3-2).



ورغم أن اللاعب انضم لبلاطة في الجولات الأخيرة من مرحلة ذهاب دوري المحترفين قادما من بيت حانون الرياضي, إلا أنه هداف الفريق في المسابقة برصيد 7 أهداف, بجانب تسجيله هدفا واحدا في كأس "أبو عمار".



يشار إلى أن وشاح بات حديث الإعلام في الضفة المحتلة, ومن المتوقع استمراره في دوري المحترفين الموسم القادم 2023-2024.