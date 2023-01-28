فوزان لقطبي البريج في دوري السلة

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حقق قطبا مخيم البريج "الخدمات والشباب" الفوز على جمعية الشبان المسيحية وخدمات رفح تواليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب بدوري جوال 2022-2023 لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية.



وتفوق خدمات البريج على جمعية الشبان المسيحية بسهولة (103-48), بواقع (20-13), و(37-13), و(26-10), و(20-12).



ورفع خدمات البريج رصيده إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب، في حين أصبح رصيد الجمعية 5 نقاط في المركز الرابع.



أما شباب البريج, فاقتنص الانتصار من "أنياب" خدمات رفح (84-62), بواقع (13-17), و(25-17), و(23-18), و(23-10).



ورفع شباب البريج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وبات رصيد خدمات رفح 6 نقاط في المركز الثالث.