فيديو.. انتصار غالي للعميد .. وتعادل بين الزوايدة و"الطواحين"

غزة / سما /

حقق غزة الرياضي فوزًا مهمًا على حساب شباب جباليا (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

سجل هدفي العميد، ربحي إشتيوي (60 و86) تواليا، ليرفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما بقى رصيد شباب حباليا عند 23 نقطة في المركز السادس.

شباب الزوايدة (0-0) اتحاد خانيونس

واحتكم شباب الزوايدة للتعادل السلبي مع منافسه اتحاد خانيونس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار شوطي المباراة، لترفع نقطة التعادل رصيد الزوايدة إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، فيما رفع اتحاد خانيونس رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

دوري الدرجة الأولى

وفي الدرجة الأولى، حقق الشاطئ فوزًا مهمًا على خدمات خانيونس (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

وعزز الفوز من فرص الشاطئ بالعودة للممتازة بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأمل عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثانية تفوق المجمع الإسلامي على نظيره خدمات خانيونس (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

ورفع الفوز رصيد المجمع الإسلامي إلى 16 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد خدمات خانيونس عند 27 نقطة في المركز الخامس.