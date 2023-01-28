  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الشعبية" تدعو إلى تشكيل لجان حماية في الضفة الغربية

الأحد 29 يناير 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تدعو إلى تشكيل لجان حماية في الضفة الغربية



غزة/ سما /

 دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأحد، إلى تشكيل لجان الحماية الشعبية في عموم مناطق الضفة المحتلة، للتصدي للهجمة التصعيدية المتواصلة التي يشنها جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن الرد على قرارات ما يُسمى المجلس المصغر الإسرائيلي، يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات الوطنية العاجلة الهادفة لتعزيز صمود أبناء شعبنا وحمايتهم من جرائم المستوطنين المتواصلة والتي ستشتد في الساعات الأخيرة، إضافةً إلى توفير مقومات الإسناد والدعم السياسي والميداني لمقاومي شعبنا، وهو ما يتطلب تشكيل لجان الحماية الشعبية في كل قرية ومدينة وحي كأحد أدوات وأسلحة جبهة المقاومة الموحدة التي أصبحت الآن حاجة وطنية مُلحة لإدارة معركة شعبنا ضد كيان الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية والعنصرية.

وأكدت الجبهة، أن قرار إغلاق منزل منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم تمهيداً لهدمه، واتخاذ سلسلة من الإجراءات بحق العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، إضافةً لتسريع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، وإصدار تعليمات بتغيير توجيهات إطلاق النار، هي خطوات تصعيدية ستقابل كعادتها بصمود كبير ومقاومة فلسطينية صلبة، ولم ولن تنجح في كسر إرادة شعبنا، وإصراره على مواصلة مقاومته.

ودعت الجبهة قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى توفير كل أشكال الدعم والإسناد والحماية لشعبنا ومقاومته في مختلف مناطق الضفة، بما في ذلك مساهمة عناصر الأجهزة الأمنية في تشكيلات المقاومة، واستخدام كافة عناصر ومقومات السلطة في توسيع رقعة مقاومة شعبنا وتصديه للعدوان المستمر.

كما دعت قيادة المنظمة والسلطة إلى اتخاذ قرارات حاسمةٍ وجادةٍ ونهائية بالقطع مع أوسلو وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، بما يوفر الشروط الضرورية لتوحيد الموقف الوطني وتسخيره في التصدي لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا والأسرى.

#الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

هوية منفذ عملية إطلاق النار في سلوان

عملية القدس: المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ترفض طلبا لبن غفير

نتنياهو: ردنا على عملية القدس "سيكون قويًا وسريعا ودقيقا"

في ضوء العمليات الأخيرة.. تعرف على أبرز القرارات التي سيناقشها "الكابينت"

إجراءات إسرائيلية عقب عمليتي القدس

الأخبار الرئيسية

استشهاد شخص واصابة اخر برصاص الاحتلال حاولا التسلل من الأراضي السورية إلى الجولان

نتنياهو

تحليلات اسرائيلية : حكومة نتنياهو لا تملك أدوات جديدة لمنع العمليات الفلسطينية

image_processing20230128-291924-t3sr31

"الدم بالدم".. ماذا علقت "هآرتس" على الأحداث الأخيرة؟!

08142810706334366373377252148182

الاحتلال يغلق منزل عائلة الشهيد خيري علقم

photo_2023-01-28_23-00-25

قرارات "الكابينت" عقب عمليتي القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم