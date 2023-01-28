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مودريتش يزرع الشكوك في قلب ريال مدريد!

الأحد 29 يناير 2023 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مودريتش يزرع الشكوك في قلب ريال مدريد!



وكالات / سما /

زرع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد، الشك في قلب النادي الملكي، بخصوص مستقبله مع الفريق، بعد هبوط مردوده مع الريال في الآونة الأخيرة.

شبكة ريليفو الإسبانية أفادت، مساء أمس السبت، بأن هناك حالة من القلق داخل النادي الملكي بخصوص حالة مودريتش ومستواه مع الفريق منذ عودته من فترة التوقف الدولي بسبب كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضحت الشبكة أن هناك شكوك داخل الريال في الوقت الراهن، بشأن إمكانية منحه عقداً جديداً مع إدارة فلورنتينو بيريز، بدلاً من العقد الذي سينتهي في يونيو القادم.

ورغم الوضعية الحالية، إلا أن النادي الملكي يملك كامل الاحترام والتقدير لمودريتش، لذلك يرغب اللوس بلانكوس أولاً في الاجتماع مع اللاعب والاستماع لوجهة نظره بخصوص الأمر قبل اتخاذ أي قرار.

وكانت تقارير صحفية مدريدية قد أكدت في الأسابيع الماضية أن مودريتش في طريقه لتجديد عقده مع إدارة بيريز لموسم إضافي، ليبقى في النادي حتى يونيو 2024، لكن يبدو أن وضعية اللاعب الحالية قد تغير من خطط فريق ملعب سانتياجو بيرنابيو في الفترة القادمة.

 

#مودريتش #ريال مدريد #كأس العالم

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