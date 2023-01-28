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إضراب في مرافق "الأونروا" بغزة غدًا

الأحد 29 يناير 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب في مرافق "الأونروا" بغزة غدًا



غزة/ سما /

 أكد اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على استمرا الإضراب يوم غد الإثنين في كافة مرافق الوكالة.

وقال الاتحاد في بيان له، إن الحوار مع إدارة الوكالة استمر على مدار اليومين الماضيين، ولم يتم التوصل إلى أي نتائج، مؤكدًا على تمسكه بالمطالب التي تم تقديمها لإدارة الوكالة.

ويطالب الاتحاد، إدارة الأونروا، أن تلتزم بنسبة 7.5% يومي وتوظيف كافة الشواغر، حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر لأكثر من ألفي وظيفة، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكل شهري واستبدال كل متقاعد بموظف دائم، وتوظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة، وتعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35%.

كما يطالب، بمسح الرواتب وتشكيل لجنة محايدة لدراسة النتائج لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش، وإلغاء مقترح 27 حصة لمعلم الإعدادي، وما يتبعه من إلغاء وظائف، وتخفيض حصص معلمي المرحلة الابتدائية، واستكمال تطبيق اتفاقية LDC، وتحويل موظفي العقود الجزئية إلى عقود دائمة.

كما يطالب بإلغاء قانون التوظيف على أسس اجتماعية، والاعتماد على الكفاءة ونتائج الاختبارات والمقابلات، وأن يكون داوم العيادات 5 أيام في الأسبوع.

ودعا الاتحاد، بإجراء حوار في الضفة الغربية وإنهاء مشكلة إيقاف رئيس الاتحاد جمال عبدالله.

#الأونروا

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