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كلوب يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول

الأحد 29 يناير 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول



وكالات / سما /

كشف مدرب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، سبب تراجع مستوى نجم الفريق محمد صلاح هذا الموسم.

واعترف يورغن كلوب، بأن نجمه المصري يعاني هذا الموسم بسبب تفكك "الآلة" الهجومية للفريق التي ضمت في المواسم الماضية الثلاثي صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

ورحل ماني إلى بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بينما تراجع مستوى فيرمينو مؤخرا كما غاب عن عدة مباريات لنادي ليفربول بسبب الإصابة.

وبرر مدرب ليفربول تراجع صلاح هذا الموسم قائلا: "بالطبع صلاح يعاني. لقد كان يعمل ضمن آلية جيدة ومنسجمة في الهجوم (صلاح وفيرمينو وماني)، وكان كل شيء نفعله واضحا".

وأضاف كلوب في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": "صلاح ودياز وداروين (الوافدان الجديدان على الفريق لتعويض ماني وفيرمينو) لعبوا فقط 343 دقيقة معا، ولم يكن جوتا (المصاب) أو فيرمينو ضمن هذه المجموعة، وهذا ليس مفيدا.. لقد عانى الجميع بسبب ذلك، هذا أمر واضح".

وتابع مدرب "الريدز": "اللعب الهجومي حتى مع وجود كل هذه الجودة، يتطلب الكثير من العمل معا.. هناك الكثير من المعلومات المطلوبة، مثل معرفة كيفية الحركة، وأين يتواجد كل زميل في المقدمة".

وأردف المدرب الألماني: "الوضع ليس رائعا، لكن لا يمكننا أن نتوقع العودة إلى أفضل مستوى لنا، وأننا سنحقق الفوز 5-0 ثم ننتقل إلى خوض المباراة التالية بنفس المستوى".

وتابع كلوب: "علينا أن نعمل بجد، لا أحد يريد سماع هذه الكلمات، لكنها ضرورية.. وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سيكون لدينا خيارات أخرى متاحة، ويمكننا أن نجري تغييرات".

واختتم: "إذا سجل صلاح في مباراتين، وحافظنا على شباكنا نظيفة في كلتيهما، سيكون لدينا المزيد من النقاط كفريق".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي نادي ليفربول هذا الموسم برصيد 17 هدفا، لكنه لم يسدد سوى مرة واحدة على المرمى في آخر ست مباريات ولم يقم بأي تسديدة على المرمى في آخر ثلاث مباريات.

#ليفربول #يورجن كلوب #محمد صلاح #فيرمينو #ساديو ماني

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