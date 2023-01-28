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فيديو.. برشلونة يعبر فخ جيرونا ويبتعد بصدارة الليجا

الأحد 29 يناير 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يعبر فخ جيرونا ويبتعد بصدارة الليجا



وكالات / سما /

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (1-0)، خلال مواجهة جيرونا، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 19 من الليجا، على ملعب "مونتيليفي".

ويدين الفريق الكتالوني، بهذا الفوز، لصاحب هدف المباراة الوحيد، بيدري، والذي سجله في الدقيقة 61.

بهذا الانتصار، عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليجا برصيد 47 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

بدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض، وسدد كوتو لاعب جيرونا كرة اصطدمت بديمبلي لاعب برشلونة، وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 4.

وسدد ديمبلي كرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس جيرونا في الدقيقة 15.

وخلال التحام بين ديمبلي وأرناو، سقط لاعب برشلونة، متأثرا بإصابة في الفخذ الأيسر، وخرج من أرض الملعب، وقرر تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا، الدفع ببيدري بدلا منه في الدقيقة 26.

وصوب أنسو فاتي، لاعب برشلونة، كرة قوية مرت أعلى مرمى جيرونا في الدقيقة 29.

وسدد البديل بيدري كرة قوية، لكن أمسك بها جازانيجا حارس مرمى جيرونا في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد رافينيا كرة قوية بالقدم اليسرى على الطائر، مرت أعلى مرمى جيرونا في الدقيقة 48.

ونجح بيدري في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة بالدقيقة 61، مستغلا تمريرة جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء.

وجاء الرد سريعا من جيرونا، بتسجيل أرناو هدف التعادل في الدقيقة 65، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسدد فاتي كرة قوية لكنها ارتطمت بقدم أحد مدافعي جيرونا، ونفس السيناريو تكرر مع جوردي ألبا، في محاولات من البلوجرانا لمضاعفة النتيجة.

وتألق تير شتيجن في التصدي لتسديدة من توني فيلا لاعب جيرونا بالدقيقة 84.

وحافظ لاعبو برشلونة على تقدمهم في النتيجة، رغم محاولات جيرونا السريعة في الدقائق الأخيرة، ليواصل قطار البلوجرانا السير بخطى ثابتة كمتصدر لجدول ترتيب الليجا.

#برشلونة #جيرونا #الدوري الاسباني #الليجا #بيدري

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